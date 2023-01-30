Замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что для нового контрнаступления, которое готовится этой весной, Украине нужно по крайней мере 300 танков и 500 боевых машин пехоты.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

Это тот минимум, который позволит спланировать украинским военным операцию с минимальными потерями, но максимальным эффектом, сказал он.

"Речь идет о том, что мы бы хотели на это первое контрнаступление, которое готовится, это весеннее, нам нужно, чтобы было ну по крайней мере 300 танков, и где-то 500 боевых машин пехоты. И плюс для этого надо готовить военных, это тоже болезненная тема" , – сказал он.

Мельник заявил, что опирается на цифры, предоставленные военным руководством Украины, в частности, министром обороны Алексеем Резниковым и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Ранее Мельник призывал Германию поставить в Украину самолеты и подводные лодки. Хотя в немецком обществе отношение к таким поставкам неоднозначное, он все же повторил этот запрос снова.

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