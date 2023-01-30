Танки "Абрамс" прибудут в Украину в конце этого года или даже в следующем, 2024-м году. Об этом пишет Washington Post.

Издание сообщает, что 31 танк М1А2 будут переданы не из военных запасов США, а заново закуплены. "Они будут построены без брони из обедненного урана", - добавляет издание.

Отметим, что такая броня - одна из самых главных особенностей "Абрамса", секрет которой усиленно охраняется.

Ранее газета сообщала, что США согласились на поставку танков только для того, чтобы Германия открыла экспорт "Леопардов".

Канцлер Шольц заупрямился, и другого способа сдвинуть дело с "мертвой точки" практически не существовало.

Здесь важнейшую роль сыграл госсекретарь США Энтони Блинкен со своей идеей "долгосрочных потребностей".

Именно под этим соусом Америка отправит в Украину свои современные танки, а такая формулировка предполагает, что с этим можно не особенно торопиться.

США не очень хотят появления "Абрамсов" на фронте прежде всего из-за того, что те оснащены сложной броней из обедненного урана, состав которой - топ-секрет государственного уровня.

Потому планировалось, что танки эти будут собираться с нуля, а не модернизироваться расконсервированные со складов, где их якобы нет, как раз потому, чтобы не поставлять секретные разработки на театр военных действий.

Ибо если "Абрамсы" попадут в руки россиян (а в ходе боев это более чем вероятно), то секрет может быть раскрыт.

Формулировка Блинкена позволила всем найти выход из ситуации, но вряд ли ускорит появление танков на линии огня, подводит черту The Washington Post.