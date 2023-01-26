На американских танках Abrams, которые США поставят Украине, не будет секретной брони на основе обедненного урана.

Секретную броню с танков снимут из-за федеральной политики США, запрещающей экспорт новейшего, охраняемого военной тайной вооружения и оборудования в другие страны. На танки будет установлена другая броня, сообщает ВВС News.

В то же время сообщается, что у M1A2 более совершенная оптика и система управления, чем у предыдущих моделей.

Место командира переоборудовано по сравнению с более старыми версиями. Кроме того, у командира есть независимый второй термооптический прицел.

Танки M1A2 оснащены цифровой системой управления (предыдущее поколение использует аналоговые приборы).

"Это как разница между цифровым телефоном и "вертушкой", - сказал бывший командир сил США в Корее генерал Роберт Абрамс, сын генерала Крейтона Абрамса, в честь которого назван танк.

Сообщается, что армия США на этот раз не посылает оружие из собственных запасов, а приобретает у производителя. Это значит, что танки не появятся на поле боя еще долго.

Новые "Абрамсы" производит компания General Dynamics. Однако танки, вероятно, будут производить не с нуля.

У компании есть парк неоснащенных моделей M1, на который устанавливают новое оборудование, чтобы получить машину модели M1A2.