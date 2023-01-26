Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что Украина получит версию танков Abrams М1А2, которую поставят без секретных дополнительных элементов. Это будут новые танки.

Об этом она сообщила на брифинге. Также Сингх в очередной раз высказала мнение, что Украине будет трудно поддерживать боеспособность танков Abrams.

"Это не только символический вклад. Это [также] долгосрочный вклад в то, что может потребоваться Украине на поле боя сейчас и в будущем[...] Мы не знаем, как долго продлится конфликт", сказала Сингх.

Вопрос точной комплектации танков, которые будут поставлены Украине, прорабатывается. Многое будет зависеть от требований безопасности.

В тоже время она не подтвердила утверждение иностранного журналиста, который объяснил поставки новых танков, которые не будут присланы со складов, а собраны специально для Украины в особой конфигурации именно требованиями безопасности.

Журналисты спросили Сингх, какие ещё вооружения могут быть переданы Украине в будущем.

"США не будут исключать поставки Киеву никаких систем вооружений", – ответила она.

"Мы, конечно, серьезно воспринимаем то, что говорит Россия. Думаю, просто мы уже такое слышали, что каждый раз, когда мы объявляем о новой военной помощи [Украине], говорим о Javelin или Patriot, то они говорят, что это эскалация", - сказала она, комментируя угрожающие заявления российской стороны.

По ее словам, США "не видят признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие".

Ранее Сингх заявила, что США будут поддерживать Украину, включая возможную операцию в аннексированном Крыму.

"США помогают Украине, и это министерство (обороны - Ред.) заявляло, что мы будем с Украиной так долго, как требуется. Это включает операцию в Крыму", - заявила она.



Сингх подчеркнула, что США считают Крым украинской территорией и Киев вправе захватить его назад. Ранее она объяснила необходимость захвата Украиной Крыма важностью послать России "огромное сообщение".