Москва будет расценивать использование Украиной снарядов с урановым сердечником для танков Leopard 2 как применение грязных ядерных бомб.

Об этом заявил глава российской делегации на проходящем в Вене форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Константин Гаврилов. Его слова приводят российские издания.

"Предупреждаем западных спонсоров киевской военной машины от поощрения ядерных провокаций и шантажа. Нам известно, что на вооружении танка Leopard 2, равно как и БМП Bradley и Marder, имеются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками, применение которых ведет к заражению местности, как это произошло в Югославии и Ираке. В случае поставки Киеву таких снарядов для натовской тяжелой военной техники мы будем рассматривать это как применение против России грязно-ядерных бомб со всеми вытекающими последствиями", - сказал Гаврилов.

Также он заявил, что страны Запада вынудили Германию принять решение о передаче Украине бронетехники.



"Сначала союзники пригрозили Берлину международной изоляцией в случае отказа на передачу Leopard. Затем не кто иной, как представитель Госдепартамента США Нед Прайс, анонсировал "скорое известие" касательно направления немецкого "зверья" Киеву. Вот как куется трансатлантическая "солидарность", - считает руководитель российской делегации на форуме.

Российские эксперты заявляют, что в составе боекомплекта Leopard 2 есть бронебойные подкалиберные снаряды с сердечниками из обедненного урана. Их использование приводит к заражению местности и вспышкам онкологических заболеваний у населения.

Между тем в ФРГ сообщали, что первые танки Leopard 2 могут быть доставлены в Украину из Германии примерно через три месяца.

По данным Spiegel, всего страны Европы собираются передать Украине два батальона танков Leopard по 40 машин в каждом.