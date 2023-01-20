США будут поддерживать Украину, включая возможную операцию по захвату Крыма.

Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.



"США помогают Украине, и это министерство (обороны - Ред.) заявляло, что мы будем с Украиной так долго, как требуется. Это включает операцию в Крыму", - заявила она.



Сингх подчеркнула, что США считают Крым украинской территорией и Киев вправе захватить его назад. Ранее она объяснила необходимость захвата Украиной Крыма важностью послать России "огромное сообщение".

Ранее СМИ писали, что США готовы помочь Украине нацелиться на Крым и наносить удары по полуострову, даже если такой шаг увеличивает риск эскалации. Администрация Байдена пришла к выводу, что, если ВСУ смогут показать России, что её контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это укрепит позицию Украины на любых будущих переговорах.

Недавно бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина освободит Крым к концу августа.