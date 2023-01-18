В аннексированном Крыму начнет работать Сбербанк России. В пресс-службе банка заявили, что первые банкоматы уже установлены, а офисы откроются в первом полугодии.

До начала вторжения в Украину Сбербанк (также как и другие крупнейшие банки РФ) отказывался работать в Крыму, чтобы не попасть под западные санкции.

Но после 24 февраля санкции против всех крупнейших российских банков и так были введены.

Поэтому они начали заходить в Крым. В прошлом году зашёл Промсвязьбанк. А сейчас - Сбербанк.

Напомним, что в ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче "центральных банков" "ЛДНР" российскому "Промсвязьбанку". В указе говорилось, что данное действие осуществляется "в целях совершенствования оказания финансовых услуг физическим и юридическим лицам".

Как писала "Страна", в оккупированном Бердянске супермаркеты полностью перешли на рубли.

Тем временем назначенные РФ "власти" хотят наказывать жителей захваченных территорий Херсонщины за отказ принимать рубли.

Ранее Центробанк России предложил запретить оборот криптовалют на территории страны.