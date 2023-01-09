Во временно оккупированном Бердянске супермаркеты полностью убрали гривну с ценников.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Раньше цена дублировалась как в рублях, так и в гривнях. Теперь стоимость товара во всех магазинах и супермаркетах указывается только в рублях.

На полках, в основном, представлены товары российских и международных брендов (последние, судя по всему, также произведены в РФ).

Еще с сентября было известно, что на захваченной части Запорожской области могут полностью отказаться от гривни и перейти на рубль. Однако только с 1 января расчеты в гривнях стали массово запрещать на захваченных РФ территориях Украины.

Также напомним, что назначенные РФ "власти" хотят наказывать жителей захваченных территорий Херсонщины за отказ принимать рубли.

Тем временем война в Украине продолжается уже 320-й день. "Страна" следит за новостями 9 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 319-го дня войны. Противник вел наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях - и пытался улучшить тактическое положение на Купянском направлении. После православного Рождества и объявленного россиянами одностороннего перемирия возобновились ракетные удары со стороны РФ. Интенсифицируется переброска российских военных в Беларусь.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.