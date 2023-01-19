США готовы помочь Украине нацелиться на Крым и наносить удары по полуострову, даже если такой шаг увеличивает риск эскалации.

Об этом пишет The New York Times.

Издание пишет, что администрация Байдена пришла к выводу, что, если ВСУ смогут показать России, что её контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это укрепит позицию Украины на любых будущих переговорах.

Кроме того, опасения, что Кремль применит тактическое ядерное оружие в ответ, померкли.

По словам официальных лиц, администрация Байдена все больше верит в то, что удар по тылу России, выходящему из Крыма, может серьезно подорвать способность Москвы продвинуть вперед линию фронта.

"Без Крыма все развалится", — сказала Эвелин Фаркас, высокопоставленный представитель Пентагона по Украине при администрации Обамы.

Ранее бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина освободит Крым к концу августа.

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