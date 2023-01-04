В сети появился свежий спутниковый снимок Крымского моста. Его опубликовал центр Copernicus.

На снимке видно, что восстановительные работы после взрыва на проезжей части еще не завершены.

Напомним, Крымский мост был взорван утром 8 октября. В результате рухнули в море две автомобильные нитки, которые вели с материковой территории России в Керчь.

В начале декабря в Крыму сообщили, что на Крымском мосту открыли автомобильную часть после взрыва.

Между тем война в Украине продолжается уже 315-й день. "Страна" следит за новостями 4 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 314-го дня войны. По данным украинского Генштаба, противник в основном наступает на Бахмутском направлении. В районе Авдеевки и Лимана он пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском направлении (Угледар - Великая Новоселка) усиливает свою группировку. Также тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово - Кременная и в направлении Лисичанска.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.