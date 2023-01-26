Украина получит от США усовершенствованную версию танков M1A2 Abrams в экспортной комплектации, но без секретного дополнительного оборудования.

Об этом сообщает Politico.

Согласно публикации, танки для Украины не будут включать секретный элемент брони, которая делает новейшую армейскую версию практически неуязвимой.

Сообщается, что версия A2 имеет более сложную оптику и элементы управления, чем более старая версия A1, которую армия США намерена вывести из эксплуатации в ближайшие несколько лет. Внешне похожий на A1, A2 имеет переработанный боевой модуль командира с улучшенной оптикой для наведения и независимый тепловизор, который позволяет командиру самостоятельно сканировать цели в любых погодных и боевых условиях.

Издание пишет, что самые радикальные изменения коснулись салона, который был переработан с учетом новых технологий. Механизмы управления оцифрованы - в первую очередь новая информационная система, которая позволяет нескольким транспортным средствам непрерывно и автоматически обмениваться информацией. Используя новую технологию, командиры могут быстро отслеживать местоположение дружественной техники, определять позиции противника и обрабатывать артиллерийские запросы.

Напомним, ранее заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд заявила, что США не успеют отправить танки Аbrams в Украину к весне.

"Страна" приводила инфографику со сравнением трех типов танков, которые союзники пообещали отправить в Украину.