Танке шён. После решения передать танки Украине главы МИД Латвии и Литвы опубликовали новый каламбур
В связи с решением Германии передать Украине танки родился новый каламбур - "танке шён". Это игра слов на основе немецкого выражения "Danke schön" ("большое спасибо").
Его опубликовали в Твиттере министры иностранных дел Латвии и Литвы Эдгар Ринкевич и Габриэлюс Ландсбергис.
Так главы МИД балтийских стран поблагодарили Германию за поставки Киеву танков Leopard 2.
Ранее Владимир Зеленский поблагодарил США и Германию за решения передать танки Украине.
Между тем война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.
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