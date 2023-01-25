В связи с решением Германии передать Украине танки родился новый каламбур - "танке шён". Это игра слов на основе немецкого выражения "Danke schön" ("большое спасибо").

Его опубликовали в Твиттере министры иностранных дел Латвии и Литвы Эдгар Ринкевич и Габриэлюс Ландсбергис.

Так главы МИД балтийских стран поблагодарили Германию за поставки Киеву танков Leopard 2.

Ранее Владимир Зеленский поблагодарил США и Германию за решения передать танки Украине.

Между тем война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева рассказывает в своем блоге о последних событиях.