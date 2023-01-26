Единственный в США завод по сборке танков Abrams для Украины полностью занят заказами для Тайваня и Польши.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Завод в Огайо, как пишет издание, принадлежит государству, а управляет заводом General Dynamics, мощность производственной линии - 12 танков в месяц.

Учитывая текущую загрузку заказами для Тайваня и Польши, неизвестно, когда Украина получит обещанный 31 Abrams, добавляет Politico.

Напомним, заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд заявила, что США не успеют отправить танки Аbrams в Украину к весне.

Ранее мы писали, что, по данным Politico, Украина получит от США усовершенствованную версию танков M1A2 Abrams в экспортной комплектации, но без секретного дополнительного оборудования.

Война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 336-го дня войны. В ВСУ подтвердили, что украинская армия отступила из Соледара. При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, сообщили в Генштабе. Германия официально объявила, что передаст Украине танки "Леопард", и дала разрешение и на их отправку Киеву из других стран Европы. Байден заявил, что США передадут Украине 31 "Абрамс".

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