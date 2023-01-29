Итоги интриги с поставками тяжелых танков Украине, подводит The Washington Post.

Издание анализирует ключевую, но неоднозначную роль США в этом публично развернутом процессе.

Автор публикации сводит все к тому, что обещание США о поставках танков Abrams в Украину было дано с единственной целью: побудить Германию поставить Киеву свои танки Leopard.

Канцлер Шольц заупрямился, и другого способа сдвинуть дело с "мертвой точки" практически не существовало.

Здесь важнейшую роль сыграл госсекретарь США Энтони Блинкен со своей идеей "долгосрочных потребностей".

Именно под этим соусом Америка отправит в Украину свои современные танки, а такая формулировка предполагает, что с этим можно не особенно торопиться.

США не очень хотят появления "Абрамсов" на фронте прежде всего из-за того, что те оснащены сложной броней из обедненного урана, состав которой - топ-секрет государственного уровня.

Если "Абрамсы" попадут в руки россиян (а в ходе боев это более чем вероятно), секрет может быть раскрыт.

Формулировка Блинкена позволила всем найти выход из ситуации, но вряд ли ускорит появление танков на линии огня, подводит черту The Washington Post.