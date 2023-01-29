Обещания танков - это не "конец истории, а только ее начало", сказал в интервью канадскому каналу CBC министр обороны Украины Алексей Резников.

Он признал, что потребуется время, чтобы получить танки и обучить экипажи их использованию, но надеется, что они будут готовы к весенней кампании.

Ориентировочный срок - март.

Отвечая на вопрос ведущей, чего бы он хотел больше всего прямо сейчас, Резников ответил, что написал "список пожеланий Санте", и что в списке "остаются реактивные истребители, самолеты и, возможно, ракеты дальнего действия".

Прокомментировал он также коррупционный скандал в Минобороне. Резников сказал, что не знал о контракте, по которому якобы закупались пайки по завышенным ценам, и что, по его убеждению, на состояние войск это не повлияло. Раньше он говорил о технической ошибке.

Он признал, что стране необходимо найти баланс между секретностью военного времени и тем, что Украина должна двигаться к более прозрачной системе и "европейским стандартам" антикоррупционных практик.

По его мнению, война закончится в нынешнем году, хотя сейчас и приходится тяжело.

В частности, ситуацию на востоке страны от назвал "сложной, но контролируемой".

Ранее стало известно, что комитет Рады по безопасности и нацобороне перепроверит поставщиков продуктов для ВСУ.