Танки это не конец истории, а её начало. Резников рассказал о списке пожеланий для Санты
Обещания танков - это не "конец истории, а только ее начало", сказал в интервью канадскому каналу CBC министр обороны Украины Алексей Резников.
Он признал, что потребуется время, чтобы получить танки и обучить экипажи их использованию, но надеется, что они будут готовы к весенней кампании.
Ориентировочный срок - март.
Отвечая на вопрос ведущей, чего бы он хотел больше всего прямо сейчас, Резников ответил, что написал "список пожеланий Санте", и что в списке "остаются реактивные истребители, самолеты и, возможно, ракеты дальнего действия".
Прокомментировал он также коррупционный скандал в Минобороне. Резников сказал, что не знал о контракте, по которому якобы закупались пайки по завышенным ценам, и что, по его убеждению, на состояние войск это не повлияло. Раньше он говорил о технической ошибке.
Он признал, что стране необходимо найти баланс между секретностью военного времени и тем, что Украина должна двигаться к более прозрачной системе и "европейским стандартам" антикоррупционных практик.
По его мнению, война закончится в нынешнем году, хотя сейчас и приходится тяжело.
В частности, ситуацию на востоке страны от назвал "сложной, но контролируемой".
Ранее стало известно, что комитет Рады по безопасности и нацобороне перепроверит поставщиков продуктов для ВСУ.