Министр обороны Алексей Резников признал ошибки в контракте на закупку продуктов питания для ВСУ, заявила нардеп от "Евросолидарности" Виктория Сюмар.

Об этом она сказала во время выступления перед членами комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.

"Речь идет не только о яйцах в килограммах и тоннах, но и о многих других позициях. Именно поэтому ушел замминистра Шаповалов. Почему появились "ошибки", должны выяснить в ближайшее время", - сказала Сюмар.

Напомним, что изначально в Минобороны назвали "умышленными манипуляциями" данные журналистов о коррупции при закупках продуктов для ВСУ.

Затем Резников объяснил завышенные цены на продукты питания для ВСУ "технической ошибкой".

Поставщик продуктов также отрицает завышение цен и обвиняет журналистов в манипуляциях.

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