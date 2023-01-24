Ближе к вечеру начала появляться американская реакция на коррупционные скандалы и связанные с ними отставки в Украине.

В целом - отношение к процессу позитивное (на официальном уровне), но медиа напоминают о больших проблемах с коррупцией в Украине.

Из официальных лиц дала комментарий посол США Бриджит Бринк, полностью подержавшая отставки.

"Вчера президент Зеленский сказал, что сила общества и государства основывается на правосудии, на справедливости. Он подчеркнул роль журналистов и правоохранителей, и сказал, что не может быть возврата к прошлому. И США полностью поддерживают это. В будущей Украине не может быть места для тех, кто использует государственные ресурсы для своего обогащения. Мы в США будем продолжать помогать Украине в реформах, чтобы удостовериться, что институции работают в интересах многих, а не некоторых. Чтобы уйти от коррумпированных интересов и продолжить строить правительство, прилагающее усилия, чтобы все имели возможности для успеха", - сказала Бринк .

CNN же пишет о том, как Зеленский "встряхнул правительство Украины на фоне нарастающего коррупционного скандала".

Издание указывает, что ряд высокопоставленных украинских чиновников подали в отставку или были уволены Владимиром Зеленским на фоне нарастающего коррупционного скандала, связанного с закупкой продукции военного назначения.

CNN описывает истории последних отставок и напоминает, что по итогам 2021 года Украина была названа второй самой коррумпированной страной Европы после России.

Также сообщается, что Transparency International, высоко оценивая некоторые шаги Зеленского, в 2022 году заявило, что борьба с коррупцией в Украине зашла в тупик.

Подробно о подоплеке отставок и коррупционных скандалов мы писали здесь.

Напомним, замминистра развития громад, территорий и инфраструктуры подал в отставку на фоне скандала с Лозинским.

Ранее подал в отставку замминистра обороны Вячеслав Шаповалов после скандала с закупкой продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

Также сегодня Зеленский уволил замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко. Перед этом Тимошенко объявил, что уходит в отставку.

В целом Кабмин уволил четырех заместителей министров и поддержал увольнение глав пяти ОВА.