Кабмин уволил четырех заместителей министров и поддержал увольнение глав пяти ОВА
Кабмин на заседании во вторник, 24 января, принял ряд кадровых решений по увольнению замов министров, а также глав ОВА.
Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в телеграм-канале.
Принято решение уволить:
- Вячеслава Шаповалова – заместителя министра обороны Украины;
- Ивана Лукерю – заместителя министра развития громад и территорий Украины;
- Вячеслава Негоду – заместителя министра развития громад и территорий Украины;
- Виталия Музыченко – заместителя министра социальной политики Украины.
Также поддержаны проекты указов президента об увольнении глав ОВА:
- Валентина Резниченко – Днепропетровская ОВА;
- Александра Старуха – Запорожская ОВА;
- Алексея Кулебы – Киевская ОВА;
- Дмитрия Живицкого – Сумская ОВА;
- Ярослава Янушевича – Херсонская ОВА.
Также сообщается, что на должность заместителя министра экономики Украины назначен Алексей Соболев.
Напомним, сегодня Зеленский уволил замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко. Перед этом Тимошенко объявил, что уходит в отставку.
Также мы писали о том, что по данным источников "Страны", причиной отставки Тимошенко стала информация о готовящихся против него подозрениях от НАБУ.
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