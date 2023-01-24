Кабмин на заседании во вторник, 24 января, принял ряд кадровых решений по увольнению замов министров, а также глав ОВА.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в телеграм-канале.

Принято решение уволить:

Вячеслава Шаповалова – заместителя министра обороны Украины;

Ивана Лукерю – заместителя министра развития громад и территорий Украины;

Вячеслава Негоду – заместителя министра развития громад и территорий Украины;

Виталия Музыченко – заместителя министра социальной политики Украины.

Также поддержаны проекты указов президента об увольнении глав ОВА:

Валентина Резниченко – Днепропетровская ОВА;

Александра Старуха – Запорожская ОВА;

Алексея Кулебы – Киевская ОВА;

Дмитрия Живицкого – Сумская ОВА;

Ярослава Янушевича – Херсонская ОВА.

Также сообщается, что на должность заместителя министра экономики Украины назначен Алексей Соболев.

Напомним, сегодня Зеленский уволил замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко. Перед этом Тимошенко объявил, что уходит в отставку.

Также мы писали о том, что по данным источников "Страны", причиной отставки Тимошенко стала информация о готовящихся против него подозрениях от НАБУ.