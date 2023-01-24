Кабмин принял ряд кадровых решений. Фото: Википедия

Кабмин на заседании во вторник, 24 января, принял ряд кадровых решений по увольнению замов министров, а также глав ОВА. 

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в телеграм-канале. 

Принято решение уволить:

  • Вячеслава Шаповалова – заместителя министра обороны Украины;
  • Ивана Лукерю – заместителя министра развития громад и территорий Украины;
  • Вячеслава Негоду – заместителя министра развития громад и территорий Украины;
  • Виталия Музыченко – заместителя министра социальной политики Украины.

Также поддержаны проекты указов президента об увольнении глав ОВА:

  • Валентина Резниченко – Днепропетровская ОВА;
  • Александра Старуха – Запорожская ОВА;
  • Алексея Кулебы – Киевская ОВА;
  • Дмитрия Живицкого – Сумская ОВА;
  • Ярослава Янушевича – Херсонская ОВА.

Также сообщается, что на должность заместителя министра экономики Украины назначен Алексей Соболев.

Напомним, сегодня Зеленский уволил замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко. Перед этом Тимошенко объявил, что уходит в отставку.

Также мы писали о том, что по данным источников "Страны", причиной отставки Тимошенко стала информация о готовящихся против него подозрениях от НАБУ.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.