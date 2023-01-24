Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт уйдет в отставку - нардеп Гончаренко
Нардеп Алексей Гончаренко прогнозирует грядущую отставку министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта.
Об этом он написал в своем телеграм-канале.
"Гутцайт - точно да. Галущенко (Герман, министр энергетики - Ред.) - под вопросом. Рябикин (Павел, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины - Ред.) - Китай (70 на 30)", - пишет нардеп.
Кроме того, он добавил, что имеются вопросы к главе "Нафтогаза" Алексею Чернышеву, который возглавил компанию в ноябре 2022 года.
"Также есть вопрос к Чернышеву, который стал главой Нафтогаза. Лозинский был замом Чернышева", - сообщил он.
Ранее источники "Страны" сообщали, что в правительстве обсуждается отставка трех министров - министра энергетики Галущенко, министра спорта Гутцайта, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Рябикина.
Напомним, сегодня утром на фоне скандала с закупками по завышенным ценам для Минобороны произошли сразу три крупные отставки:
1. С поста замглавы Офиса президента был уволен Кирилл Тимошенко.
2. Подал в отставку замминистра обороны Вячеслав Шаповалов.
3. Алексей Симоненко уволен с должности замгенпрокурора.
Как сообщала "Страна", причиной отставки Тимошенко стала информация о готовящихся против него подозрениях от НАБУ.