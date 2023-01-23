Суд по мере пресечения для экс-замминистра инфраструктуры, развития общин и территорий Василия Лозинского, которого ранее задержали детективы НАБУ, начался сегодня, 23 января, но продолжится завтра.

Об этом "Стране" сообщил адвокат Лозинского Александр Тананакин.

"Суд по мере пресечения начался сегодня в 18:00, был объявлен перерыв до 11:00 завтрашнего дня. Прокуратура просит содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 50 миллионов 236 тысяч гривен", - сказал адвокат.

По его словам, свою вину Лозинский не признает.

"Из тех материалов, которые у нас есть, и тех, которые мы смогли изучить на данный момент, версия, которую распространяет НАБУ в СМИ, не совсем подтверждается. У них основной информационный посыл, что Лозинского задержали при получении взятки в размере 400 тысяч долларов, и везде эта информация разошлась. Но дело в том, что Лозинского задержали в выходной день на парковке и при его обыске не изымались никакие деньги. У него изъяли ключи от машины, мобильный телефон и техпаспорт, поэтому о какой взятке идет речь, при каких обстоятельствах, кто там кому передавал - непонятно. Никакие денежные средства вообще не изымались, тем более, в тех размерах, о которых заявляет в своих публикациях НАБУ", - сообщил Тананакин.

Кроме этого, Александр Тананакин рассказал информацию об увольнении Лозинского.

"Информацию об увольнении я читал около 13:00, а сообщение о подозрении Лозинскому вручили в 17:00. Такой классический сценарий, который раньше использовали в советской милиции - увольняют задним числом, и человек, когда что-то случается, уже не является сотрудником какой-либо структуры. Я не знаю, с чем это связано и какие мотивы были для принятия такого решения, думаю, со временем мы узнаем. Для себя делаю вывод, что Лозинский уволен на основании публикации в СМИ от НАБУ о том, что человек задержан. Может ли в демократическом обществе задержание правоохранительными органами какого-то человека стать основанием для его увольнения? Думаю, на этот вопрос мы ответим, когда будем понимать основания для принятия такого решения", - говорит Тананакин.

Напомним, накануне Кабмин уволил с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского, задержанного по подозрению в получении крупной взятки. Все действующие проекты Минрегиона будут подвергнуты проверке.

Ранее мы писали, что для задержания замминистра Василия Лозинского детективы НАБУ под прикрытием внедрились в преступную группировку.