Кирилл Тимошенко увольняется. Фото: facebook.com/tymoshenko.kyrylo

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил, что написал заявление на увольнение с занимаемой должности, о чем накануне сообщали источники "Страны". Также он поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского "за его доверие и возможность делать хорошие вещи каждый день и каждую минуту".

Об этом он написал в своем телеграм-канале и прикрепил фото с написанным от руки заявлением.

Кирилл Тимошенко выразил слова благодарности всем руководителям региональных военных администраций, мэрам, команде, украинцам, Вооруженным силам Украины, своей жене и сыну.

Уволить себя Тимошенко просит по собственному желанию.

Тимошенко заявил, что написал заявление об освобождении от должности

Тимошенко заявил, что написал заявление об освобождении от должности

Напомним, по информации источников "Страны", вместо Тимошенко на должность замглавы Офиса президента планируют назначить главу военной администрации Киевской области и брата министра иностранных дел Алексея Кулебу.

Кроме того, как писали украинские издания, в отставку могут уйти главы администраций Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, которые связаны с Кириллом Тимошенко.

Вместе с тем, сообщалось, что Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 22 января анонсировал некие кадровые "конкретные решения" на грядущей неделе.

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