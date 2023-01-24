Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил, что написал заявление на увольнение с занимаемой должности, о чем накануне сообщали источники "Страны". Также он поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского "за его доверие и возможность делать хорошие вещи каждый день и каждую минуту".

Об этом он написал в своем телеграм-канале и прикрепил фото с написанным от руки заявлением.

Кирилл Тимошенко выразил слова благодарности всем руководителям региональных военных администраций, мэрам, команде, украинцам, Вооруженным силам Украины, своей жене и сыну.

Уволить себя Тимошенко просит по собственному желанию.

Напомним, по информации источников "Страны", вместо Тимошенко на должность замглавы Офиса президента планируют назначить главу военной администрации Киевской области и брата министра иностранных дел Алексея Кулебу.

Кроме того, как писали украинские издания, в отставку могут уйти главы администраций Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, которые связаны с Кириллом Тимошенко.

Вместе с тем, сообщалось, что Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 22 января анонсировал некие кадровые "конкретные решения" на грядущей неделе.