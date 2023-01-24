Замминистра развития громад, территорий и инфраструктуры подал в отставку на фоне скандала с Лозинским
Заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Иван Лукеря подал в отставку на фоне коррупционного скандала с его коллегой Василием Лозинским, которого задержало НАБУ.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Лукеря пишет, что принял решение уйти еще в начале года и что юридическое оформление на этой неделе является совпадением.
Напомним, первый замминистра инфраструктуры, развития громад и территорий Василий Лозинский был задержан детективами НАБУ при получении взятки в 400 тысяч долларов.
После задержания Лозинского оперативно уволили с должности. Прокуратура просит содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 50 миллионов 236 тысяч гривен. Адвокат заявил, что свою вину Лозинский не признает.
Также сообщалось, что сегодня утром произошли сразу три крупные отставки:
1. С поста замглавы Офиса президента был уволен Кирилл Тимошенко.
2. Подал в отставку замминистра обороны Вячеслав Шаповалов.
3. Алексей Симоненко уволен с должности замгенпрокурора.
Как сообщала "Страна", причиной отставки Тимошенко стала информация о готовящихся против него подозрениях от НАБУ.