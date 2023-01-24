Подозреваемый в организации передачи взятки бывший заместитель министра инфраструктуры, развития громад и территорий Василий Лозинский в 17:30 будет свободным в связи с истечением срока его задержания.

Об этом заявил судья, избирающий ему меру пресечения.

"Хочу всем сообщить и вам господин Лозинский, что с 17:30 вы не будете считаться задержанным и будете свободны. Но вместе с тем вы можете принимать участие в заседании в качестве подозреваемого", - сообщил судья.

Ранее заседание по избранию меры пресечения отложили до 17:00. САП просит арестовать Лозинского под залог в 50 млн гривен.

СМИ уже сообщили об аресте Лозинского, но позже оказалось, что под стражу взят не он, а предприниматель Сергей Кривой, которого подозревают в организации передачи взятки в 400 тыс. долл. чиновнику.

Сам Лозинский свою вину отрицает.

Тем временем в украинской политике началась волна отставок. В частности замминистра развития громад, территорий и инфраструктуры Иван Лукеря подал в отставку на фоне скандала с Лозинским.

Напомним, война в Украине продолжается уже 335-й день. Мы следим за новостями 24 января в своем онлайне.

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