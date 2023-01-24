Подозреваемого в организации передачи крупной взятки экс-замминистру инфраструктуры, развития громад и территорий Василию Лозинскому взяли под стражу с возможностью внесения залога в 100 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Под стражей он будет находится два месяца - до 24 марта включительно.

Речь идет о предпринимателе Сергее Кривом, которого подозревают в организации передачи взятки в 400 тысяч долларов Лозинскому. Ходатайство насчет Лозинского еще слушается в антикоррупционном суде. НАБУ и САП просят взять его под стражу, сообщил в телеграм-канале журналист Олег Новиков.

Напомним, 22 января НАБУ официально подтвердило задержание заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры на получении взятки в 400 тыс. долларов.

Для задержания замминистра Василия Лозинского детективы НАБУ под прикрытием внедрились в преступную группировку.

Как писала "Страна", Лозинский - давний и близкий соратник премьер-министра Дениса Шмыгаля еще со времён их совместной работы во Львове.

Сам Лозинский обвинения отвергает.

Сегодня сообщалось, что замминистра развития громад, территорий и инфраструктуры подал в отставку на фоне скандала с Лозинским.

После него уволился еще один замминистра развития громад и территорий.