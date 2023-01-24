Еще один замминистра развития громад и территорий уходит в отставку
Замминистра развития громад и территорий Вячеслав Негода заявил о том, что уходит в отставку.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
О причинах увольнения он не сообщил.
"Не время и не место делать отчеты", - написал Негода.
Напомним, ранее замминистра развития громад, территорий и инфраструктуры Иван Лукеря подал в отставку на фоне коррупционного скандала с его коллегой Лозинским.
Также сегодня в поста замглавы Офиса президента был уволен Кирилл Тимошенко, подал в отставку замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, а Алексей Симоненко уволен с должности замгенпрокурора.
Ранее Владимир Зеленский анонсировал кадровые решения. Президент не назвал фамилий, но сказал, что они касаются управленцев разного уровня в министерствах и других органах центральной власти, в местной власти и в правоохранительных органах.
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