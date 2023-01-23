В проекте "Наши гроши" опровергли заявление министра обороны Алексея Резникова о том, что завышенные цены при закупке продуктов для армии – техническая ошибка.

"Технической ошибки быть не может", – сказал основатель проекта "Наши гроши" Юрий Николов в эфире программы Свобода Live.



Николов добавил, что министр Алексей Резников знал о происходящем с закупками у Минобороны.

В то же время Николов заявил, что "по этому контракту еще никто не украл ни копейки, поскольку оплаты по нему предусмотрены с месячной задержкой, поэтому, если 1 января картофель по 22 гривни заехал в воинскую часть, то оплата за него будет 1 февраля".

Напомним, в Минобороны сейчас раскручивается крупный коррупционный скандал. Журналисты выяснили, что военное ведомство закупает продовольствие для ВСУ по ценам в 2-3 раза выше рыночных.

Тем временем комитет Рады по нацбезопасности и обороне провел заседание, посвященное скандалу с закупкой продуктов для ВСУ.

В комитете пообещали, что перепроверить предприятия, которые оказывают услуги по закупке продуктов питания для ВСУ.