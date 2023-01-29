Ревизоры из США призвали украинцев анонимно им сообщать о воровстве американской помощи

На фоне громких отставок в украинской власти и коррупционных скандалов, в Киев прибыли "ревизоры" из США. Они будут разбираться в использовании американской помощи. Данные об этом поступают из многих источников.

Еще 26 января, выступая в Конгрессе, о таком визите сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

"Администрация и дальше сосредоточена на том, чтобы не допустить нецелевого использования помощи или оружия. Мы сотрудничаем со Всемирным банком, с Deloitte и с группой правительственных аудиторов США, которые находятся в Киеве на этой неделе", - заявила она.

На следующий день американский посол Бриджет Бринк сообщила о прибытии в Киев инспекторов от трех ведомств - Госдепартамента, Пентагона и государственного агентства USAID.

Бринк опубликовала совместное фото с тремя инспекторами.

Статус гостей оказался наивысшим: в Украину прибыли сами генеральные инспекторы всех трех ведомств: Николь Ангарелла от USAID, Диана Шоу от Госдепа и Роберт Сторч от Пентагона (о встрече с ним уже отчитался министр обороны Резников, который недавно попал в скандал с закупками продуктов для нужд ВСУ по завышенным ценам).

Одновременно на сайтах всех трех инспекций появилась одинаковая инфографика на украинском и английском языках. Там звучит призыв сообщать по указанным телефонам любую информацию о нецелевой растрате американской помощи.

"Советуем конфиденциально сообщать о любой подозрительной деятельности, связанной с программами или операциями Министерства обороны США, Государственного департамента США (включая Агентство США по глобальным медиа) и Агентство США по международному развитию, на соответствующую горячую линию", - говорится в объявлении.

Другими словами американские ревизоры прямо призывают украинцев сообщать им о злоупотреблениях представителей украинской власти по использованию американской помощи.