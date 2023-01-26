В Киеве находятся аудиторы из США, которые контролируют, чтобы "никакая помощь или оружие не были перенаправлены".

Об этом заявила заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям. Ее слова приводит CNN.

"Мы продолжаем поддерживать основные реформы и меры по борьбе с коррупцией, проводимые украинским правительством по всей стране", - добавила Нуланд.

Ее комментарии прозвучали после того, как республиканские члены Конгресса выразили желание предпринять дополнительные усилия по надзору за поддержкой США для Украины.

Напомним, республиканцы после визита президента Владимира Зеленского в США продолжают настаивать на надзоре за помощью Украине.

Ранее мы писали, что конгрессмены из Республиканской партии, курирующие вопросы внешней политики США, направили в Счетную палату запрос об эффективности экономической и гуманитарной помощи Украине.

Кроме того, конгрессвумен от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин еще в прошлом году потребовала устроить тщательную проверку военной помощи, предоставленной Украине.