Еврокомиссия высказала свою точку зрения по поводу последних отставок в Украине.

Об этом сообщает CNN.

Представитель Еврокомиссии Ана Писонеро заявила, что не может комментировать текущие уголовные дела, но сказала: "Конечно, мы приветствуем тот факт, что украинские власти серьезно относятся к этим вопросам".

"Антикоррупционные меры, безусловно, являются важным аспектом процесса вступления в ЕС. И они также являются частью политических условий для продолжения макрофинансовой помощи Союза", - сказала Писонеро на пресс-конференции.

Вчера Евросоюз одобрил новый транш помощи для Украины на 500 млн евро.

Напомним, ранее замминистра развития громад, территорий и инфраструктуры Иван Лукеря подал в отставку на фоне коррупционного скандала с его коллегой Лозинским.

Также сегодня в поста замглавы Офиса президента был уволен Кирилл Тимошенко, подал в отставку замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, а Алексей Симоненко уволен с должности замгенпрокурора.

В целом Кабмин уволил четырех заместителей министров и поддержал увольнение глав пяти ОВА.

Подробно про отставки и коррупционные скандалы писали здесь.