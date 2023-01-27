Союзники передадут Киеву в общей сложности 321 танк.

Об этом заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко в интервью BFM.

"Сроки поставки в каждом случае разные, но эта помощь нужна нам как можно скорее", - отметил посол.

Ранее "Страна" подробно анализировала, какие задачи смогут решить на поле боя танки НАТО, решение о передаче которых было принято недавно.

Тем временем в Киеве уже говорят о необходимости передачи ВСУ истребителей.

Война в Украине продолжается уже 338-й день. Мы следим за новостями 27 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 337-го дня войны. 26 января РФ осуществила очередную массированную ракетную атаку. Всего было до 55 пусков ракет разного базирования, из них два "Кинжала". 47 ракет было сбито, а три из четырех авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева рассказывает в своем блоге о гибридном ударе по энергетике Украины и ситуации с Угледаром.