Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что о поставке истребителей Киеву не может быть и речи.

Такое заявление министр сделал в интервью Süddeutsche Zeitung.

"Я думаю, что о поставках истребителей не может быть и речи. Истребители представляют собой гораздо более сложные системы, чем основные боевые танки, и имеют совершенно другую дальность и огневую мощь", - заявил глава Минобороны Германии.

Напомним, по данным Politico, на Западе уже ведутся внутренние дебаты о поставках Украине реактивных истребителей. Эти обсуждения инициированы украинскими официальными лицами при поддержке стран Балтии. В то же время наиболее крупные европейские страны опасаются, что передача истребителей послужит причиной для "очередного витка эскалации", а потому выступают против такого шага.

Как писала "Страна", Нидерланды готовы рассмотреть возможность предоставления Украине истребителей F-16.

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