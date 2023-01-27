Глава Минобороны Дании Якоб Эллеман-Йенсен заявил, что его страна не будет поставлять Украине танки.

Об этом сообщает TV2.

У Дании в запасе всего 44 танка - 14 сейчас базируются в балтийских странах вместе с контингентом НАТО, другие 30 - на территории Дании.

По его словам, эти танки - "важный элемент сдерживания, потому что рядом с нашими балтийскими союзниками - гигантский сосед, который умеет нападать на соседей".

Поэтому, заявил он, "нам нужно и чему-то учить датских военных - и для этого нужно оборудование".

Он также добавил, что пока Дания не получала от Украины официального запроса по поставке танков, но допустил положительный ответ Дании в случае оценки всех возможностей.

Ранее в танках Украине отказала Бельгия. Там сослались на отсутствие исправных танков из-за того, что такая техника была снята с вооружения и распродана много лет назад.

Также мы писали, что Испания не будет отправлять Украине танки Leopard.

Война в Украине продолжается уже 338-й день. Мы следим за новостями 27 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 337-го дня войны. 26 января РФ осуществила очередную массированную ракетную атаку. Всего было до 55 пусков ракет разного базирования, из них два "Кинжала". 47 ракет было сбито, а три из четырех авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

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