Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности его страны отправить Украине кроме 14 танков Leopard еще и 60 модернизированных бронированных машин, среди которых 30 РТ-91.

Об этом он заявил в интервью канадскому телеканалу CTV News.

"Польша первой полгода назад отправила 250 танков (в Украину – Ред.).Сейчас мы готовы отправить 60 наших модернизированных танков, из них 30 РТ-91. И кроме этих танков, еще 14 Leopard 2", - сообщил премьер Польши.

Он также заявил, что для Украины сейчас очень важны современные танки, учитывая, что Россия их может иметь от нескольких до 15 тысяч.

"Если мы не хотим, чтобы Украина проиграла, мы должны быть очень открытыми и настойчивыми в своей поддержке", - подчеркнул польский премьер.

По его словам, Польша сейчас предпринимает очередные шаги, чтобы разные страны присоединились к международной коалиции по передаче Украине танков Leopard 2.

PT-91- польский основной боевой танк, основанный на лицензионном варианте советского Т-72М1.

Серийно выпускался с 1995 по 2002 год, всего произведено 232 машины.

Ранее сообщалось, что в Польше озвучили сроки поставки танков Leopard Украине.

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