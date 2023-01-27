Президент Франции Эмманюэль Макрон колеблется, поставлять ли французские танки Leclerc в Украину, хотя обычно выступал в первых рядах за передачу танков Киеву.

Об этом пишет Spiegel.

Издание отмечает, что дело не в каких-то табу, а в качестве самих танков, которые Spiegel называет "хрупкими монстрами".

"50-тонный танк Leclerc, оснащенный 120-мм пушкой, считается крепким, но в то же время хрупким монстром. Техническое обслуживание Leclerc чрезвычайно сложно. 13 танков Leclerc с ноября прошлого года дислоцируются в Румынии. 200 военных занимаются их содержанием. По данным военных, в то время как один Leclerc находится в эксплуатации, два находятся в ремонте", – пишет Spiegel.

Также издание сообщает, что танков у Франции мало.

"Франция вряд ли сможет поставлять большое количество танков Leclerc , не ставя под угрозу боеспособность собственной армии. Запасы – 226 танков; в начале 2000-х их было еще 800. Из 226 танков в настоящее время эксплуатируется только 60%, остальные 40% используются в учебных целях", – говорится в публикации.

Spiegel уточняет, что Leclerc очень отличается от «Леопардов» и «Абрамсов», и если Франция и сможет поставить 20-25 танков, то ради такого количества нет смысла проводить обучение украинских солдат.

Ранее в Пентагоне признали, что на складах армии США сейчас нет необходимых танков Abrams для Украины.

Также в США подтвердили, что Киев получит модель танка Abrams М1А2. Эта модель поставляется без секретного допоборудования, увеличивающего огневую мощность военной машины.