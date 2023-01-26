Канада передаст Украине четыре немецких танка Leopard 2. Это произойдет в ближайшие недели.

Такое заявление сделала министр обороны страны Анита Ананд во время брифинга 26 января.

Ананд сообщила, что во время встречи в формате Рамштайн 20 января Владимир Зеленский просил именно танки, и Канада их предоставит.

"Я объявляю, что Канада предоставит Украине четыре основных боевых танка Leopard 2 в ближайшие недели. Это объявление вместе с помощью наших союзников и партнеров значительно поможет Вооруженным Силам Украины в их героической борьбе за защиту свободы и суверенитета их нации", - сказала Ананд.

Она считает, что танки обеспечат тактическое преимущество ВСУ и позволят Украине освободить больше своей территории.

Министр также пообещала, что в обучении военных Украины управлять танками будут участвовать канадские военнослужащие.

"Эти танки готовы к бою и будут переданы в течение ближайших недель. Мы также развернем определенное количество военнослужащих Вооруженных сил Канады для обучения украинских солдат необходимым навыкам с этой техникой в процессе координации с союзниками", - уточнила глава канадского Минобороны.

По ее словам, количество переданных танков может увеличиться по мере координации с партнерами.

Между тем США не успеют отправить свои танки Аbrams в Украину к весне. Об этом сообщила заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд во время слушания в комитете по иностранным делам сената Конгресса.

Ранее "Страна" подробно разбирала, какие задачи смогут решить на поле боя танки стран НАТО.