В понедельник, 30 января, в Украине идет уже 341-й день войны с РФ.

О том, что происходило вчера, читайте подробнее в итогах за 29 января.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

30 января

07.51 Воздушная тревога на юге Украины.

07.43 Всю ночь разбирали завалы дома в центре Харькова, куда попала ракета во время вечернего обстрела.

Один человек погиб и трое пострадали. Сам дом полностью эвакуирован, сообщили городские власти.

07.12 Главное из сводки Генштаба:

1. Войска РФ за прошедшие сутки нанесли один авиационный и три ракетных удара, один из которых - по Харькову. Совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе и по населенным пунктам. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

2. Противник ведет наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях – обороняется.

3. Подразделения Сил обороны отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Раздолевка, Васюковка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Курдюмовка и Озаряновка Донецкой области.

4. Противник продолжает терпеть потери. В один из местных моргов Горловки Донецкой области, только 28 января, привезли около 20 тел погибших оккупантов из районов Новобахмутовки и Майорска.

5. Украинская авиация в течение суток нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника и два удара по районам сосредоточения оккупантов.

06.41 Экс-премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что президент РФ Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом во время чрезвычайного звонка накануне вторжения в Украину.

Об этом сообщает BBC.

По словам Джонсона, после того, как он предупредил, что война станет "полной катастрофой", Путин сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту".

06.30 Карта тревог на сейчас. В Днепропетровской области угроза артобстрела.

06.00 В результате вчерашнего удара РФ по жилой 4-этажке в Киевском районе Харькова, три человека получили легкие повреждения. Погибла пожилая женщина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Удар, предварительно, нанесен ракетой С-300.