В ВСУ сообщили причины, по которым украинское контрнаступление на Лиманском направлении приостановилось.

Об этом сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Ряд факторов влияет, во-первых, мы - не россияне. Мы не бросаем наши подразделения, когда нет резервов, достаточной огневой поддержки. Поэтому мы действуем так, как приписывает адекватная современная военная наука. Когда у нас были эти возможности, мы продвигались - погодные условия, резервы", - заявил Череватый.

Наступление зависит не только от ресурсов и погоды. Череватый не исключил, что для контрнаступления нужно собрать "мощный кулак", имея в виду военную помощь партнеров.

Напомним, 25 января ВСУ отразили атаки россиян на Лиманском и Авдеевском направлениях.

Также экс-советник Офиса президента Алексей Арестович заявил о безуспешном наступлении россиян на Лиман. По словам Арестовича, идут тяжелые бои в районах Бахмута и Авдеевки. При этом он убежден, что это пока лишь тактические действия россиян, а не наступление.

Война в Украине продолжается уже 342-й день. Мы следим за новостями 31 января в своем онлайне.

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