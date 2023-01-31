Украинские военные получат 105 разведывательных БПЛА Vector с большой продолжительностью полета за счет финансов правительства Германии.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки.

Это повторный заказ, сообщают в ГУР, т.к. после первой покупки "система смогла продемонстрировать беспрецедентную продуктивность в самых сложных условиях".

Размах крыла этого БПЛА - 2,8 метра, он может лететь со скоростью до 72 километров в час. Он может взлетать и приземляться вертикально, запускается без пусковой установки или взлетной полосы. Может работать в любое время суток, продолжительность полета - до 120 минут, радиус действия систем - до 15 км.

Напомним, Минобороны Украины заключило 16 госконтрактов с украинскими производителями БПЛА.

Также "Страна" писала о том, что в этом году Минобороны увеличит закупки украинских БПЛА для ВСУ. На эти цели направят 20 миллиардов гривен.

Тем временем война в Украине продолжается уже 342-й день. Мы следим за новостями 31 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 341-го дня войны. В Госпогранслужбе рассказали, что Россия проводит ротацию своих войск в Беларуси. В РФ заявили о переброске в приграничную Курскую область дополнительного контингента войск. В Польше сообщили о готовности передать Украине истребители, но в координации с НАТО. Йенс Столтенберг заявил, что НАТО видит признаки того, что РФ готовится к новому наступлению на Украину.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.