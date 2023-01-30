Минобороны Украины заключило 16 госконтрактов с украинскими производителями беспилотников.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников на своей странице в Facebook.

Резников заявил, что совместные совещания представителей Минобороны, Генштаба ВСУ, отечественных разработчиков и производителей БПЛА продолжаются. На последнем из них определили ряд задач и шагов по совершенствованию регуляторных процедур.

По его словам, эти предложения обсудят уже сегодня на заседании Координационного штаба по вопросам развития производства разведывательных и ударных дронов отечественных производителей.

Министр также заявил, что в ближайшие дни планирует лично встретиться с украинскими разработчиками и производителями беспилотников "после другой очень важной встречи в интересах Сил обороны".

Ранее сообщалось, что Минобороны в этом году увеличит закупки украинских БПЛА для ВСУ. На эти цели направят 20 миллиардов гривен.

Также мы писали, что Украина скоро сможет взять на вооружение новый ударный беспилотник, анонсированный как ответ иранским дронам-камикадзе "Шахидам".

Кроме того, сообщалось, что "Укроборонпром" наладил за границей серийное производство мин, которые дают вдвое больше осколков при взрыве.