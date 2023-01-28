Министерство обороны Украины в 2023 году увеличит закупки беспилотников отечественной разработки для ВСУ. В 2023 году на этот сегмент должно быть направлено около 20 миллиардов грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Facebook.

В Украине уже максимально упрощена процедура допуска БПЛА к эксплуатации в армии. Сейчас она занимает считанные недели, а ранее - полтора-два года. В итоге увеличилась активность украинских производителей этого вооружения.

За последние месяцы от них получено 75 заявок на БПЛА разных типов. 13 из них уже получили кодификацию, утверждены технические условия. Еще три типа БПЛА находятся в стадии кодификации, сообщает Минобороны.

Как писала "Страна", в "Укроборонпроме" заканчивают разработку ударного дрона, который может нести 75 кг груза и уже прошел летные испытания.

Также мы писали, что "Укроборонпром" наладил за границей серийное производство мин, которые дают вдвое больше осколков при взрыве, а также выпуск 152-мм снарядов для артиллерии.

Напомним, что "Укроборонпром" будет производить тяжелое вооружение и технику совместно со странами НАТО.