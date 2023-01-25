Министерство обороны Украины после недавнего коррупционного скандала планирует расширить количество поставщиков продовольствия в ВСУ, а также ввести гибкую систему меню с учетом потребностей веганов и людей, которые придерживаются особенностей питания с учетом религиозных убеждений.

Об этом заявил министр Алексей Резников на своей странице в Фейсбук.

Резников пишет, что после скандала из-за закупок продуктов для войска с начала недели принял участие в заседании Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, а также встретился с членами парламентского Комитета по антикоррупционной политике, где "проинформировал народных депутатов о соглашениях с поставщиками и ошибках в этих документах, найденных в конце декабря".

Затем была начата детальная проверка, а сами соглашения не были зарегистрированы в Госказначействе.

"То есть юридическая процедура по ним была остановлена", - пишет он.

Он также заявил, что для уточнения отдельных ценовых параметров в сделках "заказана экспертиза специализированного государственного института Министерства юстиции Украины", а в течение этой недели Минобороны планирует зарегистрировать уточненные соглашения в Государственном казначействе.

По его словам, введенная в 2016 году система питания "стала определенной революцией, позволившей покончить в ВСУ с советской практикой питания" и разнообразить меню военных.

"Это одновременно и шаг вперед, и новые риски. Ведь только курятины в каталоге 7 наименований, что предусматривает разные цены. Данная система в целом работает, количество жалоб на качество питания незначительно", - заявил Резников.

Напомним, руководство Министерства обороны Украины вызвали в Верховную Раду из-за журналистского расследования о завышении цен закупок питания для ВСУ.

В расследовании шла речь о том, что ведомство закупает для ВСУ продукты по ценам в 2-3 раза выше рыночных.