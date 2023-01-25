Госдепартамент США позитивно отреагировал на массовые увольнения украинских топ-чиновников на фоне коррупционных скандалов.

Об этом на брифинге сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Соединенные Штаты приветствуют быстрые и решительные действия Зеленского и значительные усилия по противодействию коррупции и привлечению к ответственности чиновников", - сказал он.

Он добавил, что США будут поддерживать Украину "на пути к внедрению антикоррупционных реформ".

Ранее отставки также поддержала посол США Бриджит Бринк.

"В будущей Украине не может быть места для тех, кто использует государственные ресурсы для своего обогащения", - заявила она и призвала строить правительство, которое будет работать "в интересах многих, а не некоторых".

Также Еврокомиссия высказала свою точку зрения по поводу последних отставок в Украине. Представители Еврокомиссии Ана Писонеро сообщила, что антикоррупционные меры, безусловно, являются важным аспектом процесса вступления в ЕС. И они также являются частью политических условий для продолжения макрофинансовой помощи Союза.

Ранее "Страна" разбиралась, почему началась волна отставок в украинской власти.