Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказы об увольнении с административных должностей по собственному желанию руководителей пяти областных прокуратур.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В частности, уволены главы Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областных прокуратур.

Как писала "Страна", 24 января стало известно об увольнении заместителя генпрокурора Украины Алексея Симоненко.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении пяти глав областных администраций.

Также Зеленский назначил нового зама в свой Офис вместо уволенного Кирилла Тимошенко.

Тем временем война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.

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