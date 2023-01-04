Генеральный прокурор Андрей Костин назначил нового руководителя Закарпатской областной прокуратуры. Должность занял Анатолий Ковальчук.

Об этом сообщается в Фейсбуке Офиса генпрокурора.

"Заместитель генерального прокурора Игорь Мустеца представил коллективу Закарпатской областной прокуратуры нового руководителя – Анатолия Ковальчука", - сказано в записи.

Как добавили в ведомстве, на мероприятии Мустеца озвучил проблемные направления и очертил первоочередные задачи нового руководителя областной прокуратуры. Он отметил необходимость слаженной и продуктивной работы в тесном сотрудничестве и координации прокуратуры с правоохранительными органами Закарпатья.

По словам Ковальчука, приоритетными направлениями в его работе станет борьба с преступлениями против основ национальной безопасности, проявлениями коллаборационизма, с правонарушениями в земельной, бюджетной и экологической сферах, а также с явлениями коррупции и контрабанды.

Ковальчук работает в органах прокуратуры более 20 лет. Ранее он занимал должности, в том числе и руководящие, в органах прокуратуры Полтавской, Ровенской, Винницкой и Черновицкой областей. До сегодняшнего назначения работал начальником одного из отделов Департамента надзора за соблюдением законов Нацполицией и органами, ведущими борьбу с организованной преступностью, Офиса генпрокурора.

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