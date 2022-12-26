Послом Украины в Болгарии президент Украины Владимир Зеленский назначил Олесю Илащук.

Указ о назначении появился на сайте президента 23 декабря.

Новоназначенная Олеся Илащук в реестрах Минюста указана как бывший бенефициар компании "Джемма", занимавшейся ремонтом ювелирных украшений, а ныне - ремонтом промышленного оборудования.

Также она - действующий член Европейской ассоциации психологов-сексологов.

Информация о том, что Илащук позиционирует себя сексологом была указана в ее ФБ-профиле (ныне недоступен), а также есть на сайте Европейской ассоциации психологов-сексологов.

Как утверждают ряд СМИ, опыта дипломатической работы новая посол не имеет.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил новых послов в Болгарии и еще двух странах.

Также мы писали, что президент назначил новых руководителей СБУ в Тернопольской, Кировоградской и Житомирской областях.

"Страна" следит за новостями 26 декабря в своем онлайне.

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