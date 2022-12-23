Президент Владимир Зеленский сменил послов в Болгарии и Латвии, а также назначил нового посла в Бахрейн.

Об этом свидетельствуют опубликованные Офисом президента указы.

Согласно указу №879/2022, Зеленский освободил от должности Виталия Москаленко, который был послом Украины в Болгарии. Вместо него назначена Олеся Илащук.

"Назначить Илащук Олесю Константиновну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Болгария", - говорится в указе №880/2022.

Также Зеленский назначил Анатолия Куцевола чрезвычайным и полномочным послом Украины в Латвии. До него эту должность занимал Александр Мищенко, который сегодня был уволен приказом президента №881/2022.

Кроме того, президент назначил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Объединенных Арабских Эмиратах Дмитрия Сеника чрезвычайным и полномочным послом в Королевстве Бахрейн по совместительству. Об этом идет речь в указе №878/2022.

Как писала "Страна", сегодня в Киеве состоялась конференция послов Украины, в ходе которой Зеленский перечислил восемь главных задач украинской дипломатии в 2023 году. В их числе не оказалось проведения мирных переговоров с Россией.

Ранее мы сообщали, что в середине октября ушел в отставку скандальный посол Украины в Германии Андрей Мельник. Его заменил Алексей Макеев.