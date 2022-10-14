Уходящий вскоре в отставку посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил о возвращении в Украину. Алексей Макеев заменит его и приступит к исполнению обязанностей в субботу, 15 октября.

Об этом пишет Bild.

"Я возвращаюсь домой с высоко поднятой головой, с чистой совестью и чувством, что я исполнил свой долг перед Украиной", – написал Мельник в своем Twitter-аккаунте.

Вместе с тем, Bild со ссылкой на СМИ, пишет, что уже с завтрашнего дня к выполнению своих обязанностей приступит новый посол Украины в Германии Макеев.

Напомним, в июле Владимир Зеленский уволил с должности посла Украины в Германии Андрея Мельника. Он был отозван из Германии президентом Украины после семи лет работы в Берлине. Запомнился Мельник своими скандальными высказываниями.

Ранее газета New York Times напрямую связала отставку Мельника с его словами в защиту Степана Бандеры - что он был непричастен к убийствам евреев и поляков.

В сентябре президент Украины подписал указ о назначении Алексея Макеева послом Украины в Германии.

С 2014 по 2020 год Макеев возглавлял политотдел МИД. В настоящее время он работает специальным уполномоченным по вопросам санкций. По информации RTL, дипломат хорошо владеет немецким и английским языками.