Новым главой Министерства иностранных дел Китая назначен бывший посол в США Цинь Ган.

Об этом пишет Reuters.

56-летний Цинь Ган заменил ушедшего на повышение Вань И, который может войти в политбюро Компартии Китая.

Новый министр ранее был спикером МИД, работал в посольстве Китая в Британии и США, с 2014 по 2018 год занимал пост главы протокола Си Цзиньпина.

Журналисты называют нового министра представителем китайских дипломатов, которые занимают агрессивную позицию на мировой арене по отношению к другим государствам. В частности, Цинь Ган ранее критиковал внешнюю политику президента США Джо Байдена.

Одновременно с этим его дипломатический стиль считается более гибким по сравнению с его более старшими коллегами, говорится в публикации.

Ранее мы писали, что на днях тогда еще действующий министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что успешная борьба с гегемонией Соединенных Штатов и противодействие политике силового воздействия Вашингтона стали ключевыми достижениями дипломатии Китая в текущем году.

Также "Страна" рассказывала, что президент РФ Владимир Путин пригласил лидера Китая Си Цзиньпина приехать в Москву весной 2023 года.