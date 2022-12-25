Успешная борьба с гегемонией Соединенных Штатов и противодействие политике силового воздействия Вашингтона стали ключевыми достижениями дипломатии Китая в текущем году.

Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на симпозиуме, посвященном дипломатии Поднебесной.

"2022 год имел ключевое значение, он стал важным связующим звеном между внешней политикой, проводимой Китаем в прошлом, и ее дальнейшим развитием, - сказал он. - Китай добился новых успехов в работе, проводимой на уровне Коммунистической партии и всей страны. [...] Мы бесстрашно противостояли политике силового воздействия и гегемонии, нанеся мощный удар по зазнайству антикитайских элементов США и сепаратистам, выступающим за так называемую независимость Тайваня".

Ван И отметил, что для противодействия Соединенным Штатам и прочим странам Запада, китайские власти успешно использовали площадку ООН, отстаивая свои национальные интересы.

"Мы представили все успехи, которых добился Китай на практике в области народной демократии, защищая подлинный демократический дух", - заявил глава МИД КНР.

"Поскольку США упрямо продолжали воспринимать Китай в качестве своего главного конкурента и занимались вопиющим сдерживанием, подавлением и провокациями против Китая, китайско-американские отношения столкнулись с серьезными трудностями", считает Ван И.

"Мы ожидаем, что следующий год ознаменуется динамичным развитием дипломатии на уровне глав государств", - сказал он.

По поводу отношений с США глава Ван И высказался настолько дипломатично, что общий смысл можно угадать с трудом.

"Разыгрывание конкуренции приносит только вред, а не пользу, и стремление к сотрудничеству является необходимостью, а не выбором", – заключил глава МИД КНР.

Правительство КНР продолжит проводить международную политику, сформулированную на недавно прошедшем в Пекине XX съезде Коммунистической партии Китая.

"Мы приложим все возможные усилия для того, чтобы противодействовать крупным внешним рискам и вызовам", - подчеркнул он.

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