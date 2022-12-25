Военно-морские силы КНР совместно с другими видами войск в воскресенье провели патрулирование и учения со стрельбами у берегов острова Тайвань, который собирается вернуть под свой контроль к 2027 году.

Об этом сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

"25 декабря около острова Тайвань Вооруженные силы КНР осуществили патрулирование, в котором были задействованы все виды войск. Также состоялись военные учения со стрельбами и нанесением совместных ударов", - говорится в сообщении на странице боевого командования в социальной сети WeChat.

Как уточнил Ши И, учения НОАК - "решительный ответ Китая на усилившиеся провокации со стороны США и Тайваня".

"Восточная зона боевого командования примет все необходимые меры, чтобы решительно защитить суверенитет и территориальную целостность нашей страны", - подчеркнул он.

Ранее стратегические бомбардировщики России и Китая впервые провели совместные учения, во время которых российский Ту-95 садился на авиабазе в Китае, а китайский Xian H-6 на территории России.

Также "Страна" сообщала, что Китай будет больше торговать с Россией, рассчитываясь в рублях и юанях.